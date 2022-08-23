В Крыму вновь сработали системы ПВО

Губернатор Севастополя сообщил, что в районе мыса Херсонес работают системы ПВО

Системы ПВО снова работают в районе мыса Херсонес в Севастополе на юго-западе Крыма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет», — написал глава города.

В понедельник, 22 августа, жители Севастополя сообщили, что слышали звуки взрывов. По словам очевидцев, взрывы были слышны во всех районах города. Люди сообщают о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стенах. Также появились предположения, что звуки были вызваны работой средств противовоздушной обороны (ПВО).