В Севастополе сработали системы ПВО
Губернатор Развожаев сообщил о срабатывании систем ПВО в Севастополе
В Севастополе днем во вторник, 30 августа, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового», — сказал глава города.
Он также отметил, что на данный момент «горизонт чист», а ситуация в городе находится под контролем.
28 августа Развожаев сообщил о сбитом российскими системами ПВО беспилотном летательном аппарате над морем в районе мыса Херсонес.