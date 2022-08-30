В Севастополе сработали системы ПВО

Губернатор Развожаев сообщил о срабатывании систем ПВО в Севастополе

В Севастополе днем во вторник, 30 августа, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового», — сказал глава города.

Он также отметил, что на данный момент «горизонт чист», а ситуация в городе находится под контролем.

28 августа Развожаев сообщил о сбитом российскими системами ПВО беспилотном летательном аппарате над морем в районе мыса Херсонес.