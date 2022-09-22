В Госдуме раскрыли приоритетную специализацию для мобилизации

Депутат Госдумы Хубезов заявил, что медики с боевым опытом приоритетны при мобилизации

Медицинские работники и врачи, которые имеют боевой опыт, будут в приоритете при мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, чьи слова приводит ТАСС.

«Если мы говорим о врачах, то это прежде всего реаниматологи, анестезиологи, хирурги-травматологи. Чем выше квалификация доктора, который призывается, тем он дальше будет на передовой, то есть в более крупных госпиталях работать и более квалифицированную помощь оказывать», — сказал депутат.

Также он подчеркнул, что безусловный приоритет будут иметь те, кто уже участвовал в боевых действиях и имеют опыт в медицине катастроф. При этом акцент будет делаться на медиках, работающих в государственных клиниках.

«Если человек работает в частной клинике, вообще не имеет понятия, как правильно перевязать рану, как правильно остановить кровотечение, таких призывать не будут», — добавил парламентарий.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.