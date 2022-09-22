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Эрдоган созвал встречу на высоком уровне для обсуждения «Мира»

Reuters: Эрдоган созвал встречу для обсуждения использования карт российской системы «Мир»

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 сентября созывает встречу на высоком уровне, на которой будет обсуждаться вопрос использования карт российской системы «Мир», пишет Reuters со ссылкой на источники.

Будут обсуждаться и другие вопросы, включая возможные санкции и общую экономическую ситуацию.

20 сентября стало известно, что турецкие банки начали отказываться от обслуживания карт «Мир». Решение было принято на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на кредитные организации, работающие с картами «Мир» за пределами России.

Позднее появились аналогичные сообщения о банках в других странах — во Вьетнаме, а также в государствах, сотрудничающих с Россией в рамках Евразийского экономического союза, — Армении и Казахстане. В обеих странах регуляторы пояснили, что решение оставлено за самими банками.

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Платон Щукин
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