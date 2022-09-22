Урологи рассказали о способах профилактики опасного и болезненного недуга

Уролог Григорьев назвал почечную колику первым проявлением мочекаменной болезни

Чаще всего первым проявлением мочекаменной болезни является почечная колика — резко возникающая и очень сильная боль в пояснице, рассказали уролог, заведующий кафедрой урологии Медицинской школы Европейского медицинского центра Николай Григорьев и уролог, заведующий отделением урологии ГКБ им. В.В. Виноградова Сергей Беломытцев. Основные причины и меры профилактики этого опасного и болезненного недуга они назвали в беседе с «Лентой.ру».

Мочекаменная болезнь — это болезнь мочеполовой системы, проявляющаяся возникновением камней в полостной системе почек, которая собирает мочу, выделяемую почечной тканью, и далее транспортирует ее по мочеточнику в мочевой пузырь, сообщил Григорьев. По его словам, образовавшиеся в почке камни могут долгое время не давать о себе знать и при этом постепенно увеличиваться в размерах.

Чаще всего первым проявлением мочекаменной болезни становится почечная колика — резко возникающая очень сильная боль в пояснице. Она развивается в ответ на нарушение оттока мочи из почки, когда камень, выросший в ней и существовавший ранее бессимптомно, вдруг начал двигаться и попал в мочеточник, перекрыв его Николай Григорьев уролог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой урологии Медицинской школы Европейского медицинского центра

Что способствует образованию камней в почках

Причины образования камней в почках могут быть внешние и внутренние, продолжил Григорьев. К внешним он отнес неправильное питание с преобладанием белковой пищи, сахара, плохого качества высокоминерализованной воды, нарушения фосфорно-кальциевого обмена в результате гиподинамии, обезвоживание.

К внутренним причинам относятся патологии и воспаления самих почек и мочевых путей, а также травмы, приводящие к неподвижности, и заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы. Мочекаменную болезнь можно смело назвать болезнью цивилизации. Люди стали переедать и меньше двигаться Николай Григорьев уролог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой урологии Медицинской школы Европейского медицинского центра

Как же защитить себя от появления этой болезни

Для того чтобы ненужные соли не накапливались в почках, критически важно пить много воды, подчеркнул врач-уролог Сергей Беломытцев. По его словам, жидкость помогает почкам очищать организм от отходов, образуемых в процессе метаболизма. Если они не выводятся своевременно, то начинают кристаллизоваться и превращаться в песок и камни.

Для нормального выведения отработанных веществ надо выпивать 2-2,5 литра воды в день. Питье нужно распределять в течение дня так, чтобы почки были равномерно нагружены. Если употреблять жидкость регулярно равными объемами, моча будет менее концентрированной, в ней будет образовываться меньше солей. Также для профилактики мочекаменной болезни стоит придерживаться сбалансированного питания, ограничивать соленую, острую пищу, кофе, алкоголь и вести активный образ жизни Сергей Беломытцев уролог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением урологии ГКБ им. В. В. Виноградова

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова напомнила о важности выпиваемого натощак стакана воды. По ее словам, среди прочего, данный ритуал способствует профилактике образования камней в почках и инфекций мочевыводящих путей.