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Урологи рассказали о способах профилактики опасного и болезненного недуга

Уролог Григорьев назвал почечную колику первым проявлением мочекаменной болезни

Фото: Shutterstock

Чаще всего первым проявлением мочекаменной болезни является почечная колика — резко возникающая и очень сильная боль в пояснице, рассказали уролог, заведующий кафедрой урологии Медицинской школы Европейского медицинского центра Николай Григорьев и уролог, заведующий отделением урологии ГКБ им. В.В. Виноградова Сергей Беломытцев. Основные причины и меры профилактики этого опасного и болезненного недуга они назвали в беседе с «Лентой.ру».

Мочекаменная болезнь — это болезнь мочеполовой системы, проявляющаяся возникновением камней в полостной системе почек, которая собирает мочу, выделяемую почечной тканью, и далее транспортирует ее по мочеточнику в мочевой пузырь, сообщил Григорьев. По его словам, образовавшиеся в почке камни могут долгое время не давать о себе знать и при этом постепенно увеличиваться в размерах.

Чаще всего первым проявлением мочекаменной болезни становится почечная колика — резко возникающая очень сильная боль в пояснице. Она развивается в ответ на нарушение оттока мочи из почки, когда камень, выросший в ней и существовавший ранее бессимптомно, вдруг начал двигаться и попал в мочеточник, перекрыв его

Николай Григорьевуролог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой урологии Медицинской школы Европейского медицинского центра

Что способствует образованию камней в почках

Причины образования камней в почках могут быть внешние и внутренние, продолжил Григорьев. К внешним он отнес неправильное питание с преобладанием белковой пищи, сахара, плохого качества высокоминерализованной воды, нарушения фосфорно-кальциевого обмена в результате гиподинамии, обезвоживание.

К внутренним причинам относятся патологии и воспаления самих почек и мочевых путей, а также травмы, приводящие к неподвижности, и заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы. Мочекаменную болезнь можно смело назвать болезнью цивилизации. Люди стали переедать и меньше двигаться

Николай Григорьевуролог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой урологии Медицинской школы Европейского медицинского центра
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Как же защитить себя от появления этой болезни

Для того чтобы ненужные соли не накапливались в почках, критически важно пить много воды, подчеркнул врач-уролог Сергей Беломытцев. По его словам, жидкость помогает почкам очищать организм от отходов, образуемых в процессе метаболизма. Если они не выводятся своевременно, то начинают кристаллизоваться и превращаться в песок и камни.

Для нормального выведения отработанных веществ надо выпивать 2-2,5 литра воды в день. Питье нужно распределять в течение дня так, чтобы почки были равномерно нагружены. Если употреблять жидкость регулярно равными объемами, моча будет менее концентрированной, в ней будет образовываться меньше солей. Также для профилактики мочекаменной болезни стоит придерживаться сбалансированного питания, ограничивать соленую, острую пищу, кофе, алкоголь и вести активный образ жизни

Сергей Беломытцевуролог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением урологии ГКБ им. В. В. Виноградова

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова напомнила о важности выпиваемого натощак стакана воды. По ее словам, среди прочего, данный ритуал способствует профилактике образования камней в почках и инфекций мочевыводящих путей.

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Наталья Обрядина
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