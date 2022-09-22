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Телескоп Джеймса Уэбба представил самые четкие кадры колец Нептуна

Получены самые четкие кадры колец Нептуна впервые за 30 лет на телескоп Джеймса Уэбба

Фото: NASA

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба представил самые четкие кадры колец Нептуна впервые за 30 лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Последний раз сфотографировать в высоком качестве кольца Нептуна удалось в 1989 года на зонд «Вояджер-2». Зафиксировать их получилось с помощью ближней инфракрасной камеры (NIRCam). Именно поэтому на кадрах планета не выглядит синей — газообразный метан слишком сильно поглощает инфракрасный свет, из-за чего на снимках Нептун выглядит темным. Помимо этого, «Джеймс Уэбб» снял слабые пылевые полосы планеты.

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Кроме того, «Уэбб» запечатлел 7 из 14 известных спутников Нептуна. На снимке хорошо заметна яркая точка с характерными дифракционными всплесками. Скорее всего, это большой спутник планеты Тритон, покрытый конденсированным азотом. Тритон отражает 70 процентов солнечного света, который на него попадает.

В будущих исследованиях ученые хотят дополнительно изучить как Нептун, так и Тритон.

Ранее сообщалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал первые фотографии Марса.

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Елена Апазиди
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