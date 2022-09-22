Телескоп Джеймса Уэбба представил самые четкие кадры колец Нептуна

Получены самые четкие кадры колец Нептуна впервые за 30 лет на телескоп Джеймса Уэбба

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба представил самые четкие кадры колец Нептуна впервые за 30 лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Последний раз сфотографировать в высоком качестве кольца Нептуна удалось в 1989 года на зонд «Вояджер-2». Зафиксировать их получилось с помощью ближней инфракрасной камеры (NIRCam). Именно поэтому на кадрах планета не выглядит синей — газообразный метан слишком сильно поглощает инфракрасный свет, из-за чего на снимках Нептун выглядит темным. Помимо этого, «Джеймс Уэбб» снял слабые пылевые полосы планеты.

Кроме того, «Уэбб» запечатлел 7 из 14 известных спутников Нептуна. На снимке хорошо заметна яркая точка с характерными дифракционными всплесками. Скорее всего, это большой спутник планеты Тритон, покрытый конденсированным азотом. Тритон отражает 70 процентов солнечного света, который на него попадает.

В будущих исследованиях ученые хотят дополнительно изучить как Нептун, так и Тритон.

Ранее сообщалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал первые фотографии Марса.