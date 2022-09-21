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Телескоп «Джеймс Уэбб» представил первые фотографии Марса

Телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» представил первые фотографии Марса

Фото: NASA

Космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» представил первые фотографии Марса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Заснять планету удалось на камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), поэтому на полученных кадрах нет характерного красного цвета Марса. Полученная информация была необходима в рамках спектрографического исследования, а не картографирования. На снимке можно рассмотреть восточное полушарие планеты, на котором располагается самая глубокая низменность, 467-километровый кратер Гюйгенс и плато Большой Сирт.

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Приборы телескопа позволили определить точный химический состав атмосферы, пыли и других объектов на основе данных о количестве поглощенного солнечного света. Кроме того, удалось выделить наличие в атмосфере воды, углекислого и угарного газа. В дальнейших работах планируется провести более тщательный анализ для выявления следов примесей, а также соотношения газов в разных частях планеты.

Ранее в сентябре телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал тысячи новых звезд в туманности Тарантул. Это ярчайшая и самая крупная область рождения звезд в группе галактик, находящихся рядом с Млечным Путем.

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Елена Апазиди
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