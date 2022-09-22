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Нурмагомедов оценил драку с командой Макгергора фразой «ожидал от него большего»

Хабиб Нурмагомедов оценил драку с командой Макгрегора фразой «я ожидал от него большего»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил драку с командой ирландца Конора Макгрегора после поединка в 2018 году. Его слова приводит MiddleEasy.

«Я ожидал большего от него. Когда я поймал его шею и задушил, то он сдался. Я тогда подумал: "Ты привез сюда тысячи людей из Ирландии и стучишь перед ними". И тут я увидел, как кто-то из его угла говорит в мою сторону. Тогда у меня появилась мысль, что должен укусить его за сердце», — заявил боец.

Нурмагомедов добавил, что Макгрегор иначе оценил исход боя. «Когда я разговаривал с ним, он сказал в оправдание "это всего лишь бизнес"», — рассказал россиянин.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата в октябре 2018 года. Поединок завершился в четвертом раунде: россиянин применил удушающий прием сзади, при этом оказав давление и на челюсть оппонента, что вынудило ирландского бойца сдаться. После этого вне октагона началась драка между секундантами и бойцами. За это Макгрегора и Нурмагомедова наказали штрафами и дисквалификацией.

Ксения Курашкина
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