Генсек ООН обеспокоился из-за референдумов о присоединении к России

Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность из-за референдумов о присоединении к России

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за организации референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о планах организации так называемых референдумов в районах Украины, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства. Любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или угрозы ее применения является нарушением Устава ООН и международного права», — сказал Гутерриш.

В том же выступлении генсек призвал ядерные державы подтвердить отказ от использования атомного оружия. Он назвал конфликт на Украине «бессмысленной войной», которая имеет безграничный потенциал, способный нанести ужасный ущерб по всему миру.