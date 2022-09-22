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США призвали немедленно прекратить угрозы ядерным оружием

Госсекретарь США Блинкен призвал прекратить угрозы ядерным оружием

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на посвященном Украине заседании Совета Безопасности (СБ) ООН призвал «немедленно прекратить угрозы ядерным оружием». Его цитирует ТАСС.

«Каждый член Совета [Безопасности ООН] должен послать ясный сигнал, безрассудные ядерные угрозы должны прекратиться немедленно», — призвал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал ядерные державы подтвердить отказ от использования атомного оружия. Он назвал конфликт на Украине «бессмысленной войной», которая имеет безграничный потенциал, способный нанести ужасный ущерб по всему миру.

21 сентября президент России Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Российский лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». Такое заявление Путин сделал после объявления о частичной мобилизации.

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Марина Совина
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