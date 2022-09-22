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Пушилин назвал причину обмена военнопленных

Глава ДНР Пушилин: обмен пленных был вызван необходимостью освободить граждан республики

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Обмен пленными с Украиной был вызван необходимостью освободить граждан Донецкой народной республики. Такую причину назвал глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Я испытывал те же самые эмоции, которые испытывают те люди, которые требуют возмездия, справедливости в отношении этих военных преступников (бойцов украинских нацбатов, переданных Киеву в ходе обмена военнопленными — прим. «Ленты.ру»). Но, подписывая указ, я испытывал и другие эмоции и ощущения. Я вспоминал: когда смотришь в глаза ребятам, которых возвращаешь, смотришь в глаза их женам, матерям, смотришь их детям. Для меня это стало главенствующим. Здесь нам нужно понимать, что жизни наших ребят важнее всего. Своих мы не имеем права и не бросаем», — заявил Пушилин.

Он также рассказал, что Киев пытался сорвать обмен на определенных этапах переговоров. «Процесс проходил в сложных обстоятельствах. На каких-то этапах украинский режим практически срывал обмен», — уточнил глава ДНР.

По его словам, главной задачей в тот момент было вернуть максимальное число своих военных. «Поэтому мы были готовы пойти и на такую цену», — объяснил Пушилин.

Ранее глава ДНР также сообщил, что среди 215 человек, переданных Киеву в рамках обмена пленными, были бойцы украинских националистических батальонов.

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