В сети высмеяли реакцию мужчины на ворвавшуюся в рабочую конференцию белку

Пользователей Reddit рассмешило видео с мужчиной, устроившим истерику из-за белки

В социальной сети TikTok набрало популярность видео, в котором мужчина устроил истерику из-за белки, ворвавшейся в рабочую онлайн-конференцию. Его реакцию на появление животного высмеяли пользователи сайта Reddit.

На опубликованных кадрах мужчина сидит в кабинете и общается по видеосвязи. Внезапно он замечает в углу комнаты белку, хватает бейсбольную биту и начинает кричать: «Убирайся!». Через некоторое время герой видео прыгает на стол, но увидев, что животное пытается запрыгнуть к нему, возвращается на пол и продолжает кричать.

Поведение мужчины рассмешило многих пользователей Reddit. Один из юзеров пофантазировал о том, что могло произойти после событий, показанных в ролике. «Мужчина спокойно садится за стол и ведет себя так, как будто ничего не произошло. [Он говорит]: "Итак, как вы можете видеть из этих квартальных прогнозов..."» — написал комментатор.

Другой пользователь предположил, что герой ролика не в первый раз столкнулся с этой белкой и поэтому теперь держит бейсбольную биту под рукой. Еще один комментатор в шутку предложил мужчине сменить место жительства после случившегося. «Начните новую жизнь и, черт возьми, больше никогда не пересекайся с этой белкой», — добавил он.

Ранее пользователи Reddit обсудили видео, где мужчина встречает медведя в лесистой местности и разговаривает с ним спокойным голосом. Кадры удивили многих юзеров: они сочли поведение героя ролика смелым.