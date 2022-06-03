Мужчина встретил медведя и удивил зрителей своим поведением

Юзер Reddit опубликовал видео, в котором его в национальном парке преследует медведь

Пользователь Reddit с ником BertieTheBeaver опубликовал на портале видео, в котором показал, как встретил медведя в лесистой местности. Ролик стал популярным и удивил многих зрителей из-за поведения мужчины, которое юзеры сочли смелым.

В видео показано, как молодой медведь идет за мужчиной по лесистой местности и запрыгивает на деревья. BertieTheBeaver отступает от него, используя антимедвежий спрей, и разговаривает с животным спокойным голосом. В какой-то момент медведь приближается к мужчине и после очередной попытки отпугивания баллончиком убегает.

«Я снял на видео, как использовал свой антимедвежий спрей против этого черного медведя. Он больше пяти минут преследовал меня», — написал юзер и порекомендовал зрителям всегда носить с собой такой баллончик при прогулке в дикой природе. В комментариях BertieTheBeaver также уточнил, что встретил животное в национальном парке в канадской провинции Саскачеван. По его словам, изначально он попытался отпугнуть хищника, громко крича и размахивая руками, однако медведь не отреагировал на это.

Ролик BertieTheBeaver собрал больше 62 тысяч лайков. В комментариях многие пользователи признались, что их удивило спокойствие, с которым он уходил от преследовавшего его зверя. «Автор видео бесстрашный человек», «Чувак, судя по видео, у тебя было все под контролем», «Ты отлично сохранял спокойствие», — написали юзеры. Некоторые из них отметили, что поддались бы панике, оказавшись на месте мужчины.

Ранее сообщалось, что в США голодный медвежонок попытался ворваться в автомобиль с человеком внутри и попал на видео. Животное потерпело неудачу, после чего вместе с матерью удалилось.