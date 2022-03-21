Медвежонок попытался ворваться в машину с человеком внутри и потерпел неудачу

Голодный медвежонок попытался открыть дверь автомобиля ради солонины и попал на видео

В США голодный медвежонок попытался ворваться автомобиль с человеком внутри, потерпел неудачу и попал на видео. Об этом сообщает KABC-TV.

Как рассказал житель города Сьерра-Мадре, штат Калифорния, Билл Дюваль, он вернулся на машине с рынка и обнаружил, что к нему во двор забралась медведица с двумя медвежатами-подростками. Американец остановился, решая, как ему поступить дальше, и начал снимать незваных гостей через стекло.

В этот момент один из медвежат подошел к автомобилю. «Должно быть, он учуял солонину, подошел прямо к моей дверце и открыл ее», — рассказал мужчина и добавил, что ему пришлось запереть дверь, потому что медвежонок еще три или четыре раза пытался проникнуть в машину.

Не получив съестного, медвежата с матерью удалились. Дюваль, который живет в Калифорнии всю жизнь, заявил, что в последнее время появилось новое поколение медведей, которые совершенно не боятся человека. Забравшихся к нему во двор хищников не отпугнул даже лай собаки, хотя раньше присутствие собак заставляло их обходить дома стороной.

Ранее сообщалось, что огромный черный медведь нанес ущерб десяткам домов в штате Калифорния. Хищник по кличке Хэнк-Танк за несколько месяцев вломился по меньшей мере в 40 домов в поисках пищи.