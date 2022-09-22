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Россиянка пробралась в Европу через Финляндию и раскрыла тонкости поездки

Туристка из России посоветовала проходить границу с Финляндией на рейсовом автобусе

Фото: Tapio Haaja / Unsplash

Российская туристка провела отпуск в Европе, преодолев 5,5 тысячи километров. Особенности поездки девушка раскрыла в своем отзыве, который опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По ее словам, путешествие было запланировано еще весной 2020 года, однако впоследствии его пришлось передвинуть на сентябрь 2022-го. Россиянка отметила, что во Францию и Италию она пробралась через Финляндию, преодолев границу на трансфере, который стоил 70 евро (4,3 тысячи рублей) с человека.

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В публикации говорится, что финны попросили туристку из России показать обратные билеты, брони отелей и рассказать маршрут. Из Хельсинки в Санкт-Петербург путешественница возвращалась на автобусе, ее лишь спросили, где она отдыхала. Туристка посоветовала проходить границу на рейсовом автобусе, поскольку в этом случае путешественники привлекают меньше внимания на таможне, не стоят в очередях и путешествуют с комфортом.

Россиянка также рассказала, что на ближайшее время автобусные билеты из Петербурга в Хельсинки практически полностью раскуплены.

Ранее 21 сентября стало известно, что Финляндия пока не собирается ограничивать въезд россиянам с действующими шенгенскими визами. В стране пояснили, что в настоящее время дожидаются окончательной ратификации протоколов о членстве в НАТО.

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Ксения Жарова
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