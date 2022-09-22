В Запорожье призвали Киев вывести войска из региона

Член ГСА Запорожской области Рогов призвал Киев вывести войска из региона

Член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов призвал Киев вывести войска из региона. Его слова передает РИА Новости.

«Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области», — заявил Рогов. По его словам, в противном случае после проведения референдума «украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия — как агрессия против России».

Ранее Владимир Рогов рассказал об организации предстоящего референдума о вхождении региона в состав России. «Референдум будет проходить на 73 процентах [освобожденной территории] Запорожской области», — заявил он.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты запланировано голосование в Запорожской и Херсонской областях.