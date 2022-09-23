Украинский БТР вылетел за забор завода после удара со стороны России

РИА Новости: В Николаеве украинский БТР вылетел за забор завода после удара со стороны РФ

Украинский БТР перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода после удара со стороны России и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фотографию, переданную самими жителями Николаевской области через жителя Донецка Сергея Лебедева.

По его словам, 19 сентября российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. «Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке», — сказал он.

Ранее Министерство обороны России показало видео с бронетехникой, захваченной десантниками в ходе уничтожения подразделений украинских войск в зоне проведения специальной операции. Российским военнослужащим удалось захватить БТР-3У украинского производства, который был дооборудован иностранным вооружением. Кроме того, десантники нашли БМП-2, поставленную из Европы.

