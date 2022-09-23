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Белый дом раскритиковал главу Всемирного банка за позицию по изменению климата

Белый дом раскритиковал главу Всемирного банка Малпасса из-за позиции по изменению климата
Дэвид Малпасс

Дэвид Малпасс. Фото: Issei Kato / Reuters

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что Белый дом выступил с критикой в адрес главы Всемирного банка Дэвида Малпасса из-за его позиции по вопросу изменения климата. Также, по ее словам, США хотят добиться увеличения инвестиций в климатические проекты со стороны международной организации, сообщает РИА Новости.

«Мы не согласны с комментариями главы Всемирного банка Малпасса. Мы ожидаем от Всемирного банка глобального лидерства в климатических амбициях», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что администрация президента ожидает, что Всемирный банк увеличит инвестиции в климатические проекты развивающихся государств.

Ранее руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) предупредило другие банки о том, что в случае нарушения обязательств по борьбе с изменением климата им грозят судебные иски.

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Марина Совина
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