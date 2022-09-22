Банкам пригрозили судом в случае нарушения климатических обязательств

ЕЦБ предупредил банки о судебных исках в случае нарушения обязательств по климату

Руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) предупредило другие банки о том, что в случае нарушения обязательств по борьбе с изменением климата им грозят судебные иски. Об этом сообщает Reuters.

В ЕЦБ отметили, что соблюдение обязательств, прописанных в Парижском соглашении о климате, в случае необходимости могут обеспечить правовыми методами. Банки также призвали позаботиться о том, чтобы информация об их устойчивости соответствовала действительности.

«Если банки не достигают своих целей, о которых они заявили, или не следуют климатической стратегии, о которой они сообщали, то они подвергают себя судебным разбирательствам и репутационным рискам», — заявила Аннели Туоминен из ЕЦБ.

Ранее Greenpeace и другие защитники окружающей среды захотели подать в суд на Еврокомиссию за решение считать газ и атом безопасными для планеты источниками энергии. Экологи заявили, что власти Евросоюза таким образом нарушают собственные законы по климату и поощряют инвестиции в ископаемое топливо.