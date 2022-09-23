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В китайском МИД высказались о несправедливости демократии в США

Представитель МИД КНР Лицзянь указал, что 90% американцев не влияют на политику страны

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказался о несправедливости, по его мнению, демократии в США, опубликовав соответствующую картинку в Twitter.

Он задался вопросом «что такое американская демократия?» и привел данные Принстонского университета, согласно которым мнение нижних 90 процентов лиц (зарабатывающих меньше 10 процентов оставшихся граждан — прим. «Ленты.ру»), работающих в США, по статистике оказывает близкое к нулю влияние на государственную политику.

«Большинство говорит, но никто из политиков этого не слушает», — добавил Лицзянь.

Ранее дипломат в соцсети уже пристыдил НАТО за намерение «воевать до последнего украинца», а также высмеивал подвиги США на мировой арене и припоминал американским властям их преступления в Ираке, Афганистане и ряде других стран.

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Антон Похиляк
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