В китайском МИД высказались о несправедливости демократии в США

Представитель МИД КНР Лицзянь указал, что 90% американцев не влияют на политику страны

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказался о несправедливости, по его мнению, демократии в США, опубликовав соответствующую картинку в Twitter.

Он задался вопросом «что такое американская демократия?» и привел данные Принстонского университета, согласно которым мнение нижних 90 процентов лиц (зарабатывающих меньше 10 процентов оставшихся граждан — прим. «Ленты.ру»), работающих в США, по статистике оказывает близкое к нулю влияние на государственную политику.

«Большинство говорит, но никто из политиков этого не слушает», — добавил Лицзянь.

Ранее дипломат в соцсети уже пристыдил НАТО за намерение «воевать до последнего украинца», а также высмеивал подвиги США на мировой арене и припоминал американским властям их преступления в Ираке, Афганистане и ряде других стран.