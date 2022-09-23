Президента Южной Кореи обвинили в оскорблении Байдена

Президента Южной Кореи обвинили в дипломатической катастрофе за поведение на ГА ООН

Президента Южной Кореи Юн Сок Еля обвинили в дипломатической катастрофе после того, как его первая крупная международная поездка на похороны королевы Великобритании Елизаветы II и Генеральную Ассамблею (ГА) ООН была омрачена сомнительным поведением и оскорблениями в адрес членов Конгресса США и президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Guardian.

Первую волну негодования вызвало то, что президент, хотя и был в Лондоне, не смог присутствовать на церемонии прощания с королевой. Уже в Нью-Йорке Юна поймали на том, что он ругался в микрофон, когда покидал мероприятие Генассамблеи после краткой беседы с Байденом.

«И как Байден мог не потерять лицо, когда эти мерзавцы не приняли это в Конгрессе?» — сказал Юн министру иностранных дел Пак Чжину в видео, которое стало вирусным в социальных сетях. Очевидно, имелись в виду попытки Байдена увеличить помощь США Глобальному фонду по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, что требует одобрения Конгресса.

Американские законодатели немедленно обвинили Юна в оскорблении Байдена. Первоначально СМИ сообщали, что Юн якобы говорил, будто Байден будет опозорен, если Конгресс США не примет законопроект, касающийся финансирования глобальной инициативы. Пресс-секретарь Юна Ким Ын Хе заявила, что президент Южной Кореи имел в виду национальное собрание своей страны, которое также будет голосовать по обязательствам Глобального фонда. У Юна «не было причин говорить о США или произносить слово "Байден"», пояснила она.

Комментарии Юна также вызвали критику со стороны членов его собственной партии. Ее лидер назвал вспышку гнева президента «крайне прискорбной».

Самого Байдена также обвинили во внешнеполитическом позоре. Ранее американский лидер потерялся на сцене в Нью-Йорке после приветственной речи на конференции по пополнению Глобального фонда. Глава Белого дома отошел от трибуны, неуверенно направился к концу сцены, начал жестикулировать и с потерянным видом стал озираться по сторонам.