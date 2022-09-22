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В Конгрессе США обвинили Байдена во внешнеполитическом позоре

Конгрессмен Джордан обвинил президента США Байдена во внешнеполитическом позоре

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден привел страну к внешнеполитическому позору и экономическим проблемам. Об этом высказался конгрессмен-республиканец Джим Джордан в своем Twitter, сообщает РИА Новости.

По словам Джордана, при Байдене США достигли рекордной инфляции, высокого уровня преступности, а также нелегальной иммиграции.

«Америка Джо Байдена — это рекордная инфляция, зашкаливающая преступность, нелегальная иммиграция, внешнеполитические унижения, списание долгов за учебу студентам из элиты, вышедший из-под контроля Минюст и кризис цепочек поставок», — отметил он.

Кроме того, Джордан назвал действующего президента США бестолковым политиком.

Ранее Байден потерялся на сцене в Нью-Йорке после приветственной речи на конференции по пополнению Глобального фонда (The Global Find). Как видно на кадрах, глава Белого дома отошел от трибуны, неуверенно направился к концу сцены, начал жестикулировать и с потерянным видом стал озираться по сторонам.

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Юлия Кобелева
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