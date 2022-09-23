Жители Московского региона бросились скупать жилье на популярном курорте

Skolkovo Realty: жители Москвы и Подмосковья бросились скупать жилье в Дубае

В период с января по август 2022 года жители Московского региона интересовались приобретением недвижимости в Дубае на 177,58 процента чаще, чем в аналогичный период прошлого года. О том, что население Москвы и Подмосковья бросилось скупать жилье на популярном курорте, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

В восьмом месяце текущего года количество обращений со стороны москвичей и жителей Подмосковья оказалось на 76,25 процента выше, чем в августе 2021 года. Относительно восьмого месяца 2020 года положительная динамика в 2022 году составила 954,97 процента.

Несмотря на наблюдаемый рост, в августе число запросов, связанных с приобретением недвижимости в Дубае, было на 13,26 процента ниже, чем в июле. Эксперты отметили, что показатель снижается на протяжении пяти месяцев подряд.

В сентябре руководитель риелторской компании «Компаньон Премиум» Максим Фридман заявил, что жители Челябинска в последние полгода бросились скупать жилье в Дубае и Турции. По его словам, спрос на недвижимость за рубежом со стороны жителей этого региона вырос в шесть раз.