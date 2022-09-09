Жители одного российского региона бросились скупать жилье в Дубае и Турции

Жители Челябинска стали в шесть раз чаще покупать жилье в Дубае и Турции

Жители Челябинска в последние полгода бросились скупать жилье в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) и Турции — спрос на недвижимость за рубежом со стороны жителей этого российского региона вырос в шесть раз. Об этом рассказал руководитель риелторской компании «Компаньон Премиум» Максим Фридман, пишет URA.RU.

«Сейчас жилую недвижимость за рубежом челябинцы приобретают в Дубае и Турции, многие берут квартиры для сдачи в аренду. Повышенный интерес покупатели проявляют к квартирам-студиям для туристов, а также к однокомнатным и двухкомнатным квартирам, в зависимости от бюджета», — пояснил эксперт.

По словам Фридмана, большинство челябинцев приобретают недвижимость за рубежом, чтобы заработать на аренде. Популярной также является покупка жилья на стадии строительства для дальнейшей перепродажи. Эксперт назвал это выгодным вложением, так как в случае покупки квартиры на стадии котлована, к завершению проекта ее стоимость вырастет на 20-30 процентов.

Фридман отметил, что ценник на жилую недвижимость в Дубае в среднем начинается от 10 миллионов рублей — с таким бюджетом можно приобрести квартиру-студию. Стоимость же однокомнатных и двухкомнатных квартир площадью 70-200 метров стартует с 30 миллионов рублей. Дальше все зависит от площади и состояния квартиры, а также района проживания, уточнил специалист. Соразмерна по цене и Турция — средний диапазон стоимости двухкомнатной квартиры с видом на море в Анталье площадью от 115 до 400 квадратных метров сейчас составляет от 30 до 180 миллионов рублей.