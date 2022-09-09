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Жители одного российского региона бросились скупать жилье в Дубае и Турции

Жители Челябинска стали в шесть раз чаще покупать жилье в Дубае и Турции

Фото: Karol Kozlowski / globallookpress.com

Жители Челябинска в последние полгода бросились скупать жилье в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) и Турции — спрос на недвижимость за рубежом со стороны жителей этого российского региона вырос в шесть раз. Об этом рассказал руководитель риелторской компании «Компаньон Премиум» Максим Фридман, пишет URA.RU.

«Сейчас жилую недвижимость за рубежом челябинцы приобретают в Дубае и Турции, многие берут квартиры для сдачи в аренду. Повышенный интерес покупатели проявляют к квартирам-студиям для туристов, а также к однокомнатным и двухкомнатным квартирам, в зависимости от бюджета», — пояснил эксперт.

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По словам Фридмана, большинство челябинцев приобретают недвижимость за рубежом, чтобы заработать на аренде. Популярной также является покупка жилья на стадии строительства для дальнейшей перепродажи. Эксперт назвал это выгодным вложением, так как в случае покупки квартиры на стадии котлована, к завершению проекта ее стоимость вырастет на 20-30 процентов.

Фридман отметил, что ценник на жилую недвижимость в Дубае в среднем начинается от 10 миллионов рублей — с таким бюджетом можно приобрести квартиру-студию. Стоимость же однокомнатных и двухкомнатных квартир площадью 70-200 метров стартует с 30 миллионов рублей. Дальше все зависит от площади и состояния квартиры, а также района проживания, уточнил специалист. Соразмерна по цене и Турция — средний диапазон стоимости двухкомнатной квартиры с видом на море в Анталье площадью от 115 до 400 квадратных метров сейчас составляет от 30 до 180 миллионов рублей.

Нина Ташевская
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