Президент Bellator раскрыл имя возможного соперника Федора Емельяненко
Президент Bellator Скотт Кокер раскрыл имя возможного следующего соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко. Его слова приводит BJPenn.
«Мы предложили Андерсону Сильве бой в ММА против Федора. У нас с был довольно короткий разговор, но думаю, нам стоит вернуться к его обсуждению. В клетке встретятся лучший боец против второго лучшего», — рассказал глава организации.
Кокер добавил, что хочет провести поединок в Японии или на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. «Договориться о весовой категории будет сложно, но сначала нужно начать диалог, а там посмотрим», — сказал он.
На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Сильва в профессиональной карьере провел 46 поединков, одержав 34 победы и потерпев 11 поражений. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.