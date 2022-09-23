Президент Bellator раскрыл имя возможного соперника Федора Емельяненко

Глава Bellator Кокер заявил, что хочет провести бой Федора Емельяненко и Андерсона Сильвы

Президент Bellator Скотт Кокер раскрыл имя возможного следующего соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко. Его слова приводит BJPenn.

«Мы предложили Андерсону Сильве бой в ММА против Федора. У нас с был довольно короткий разговор, но думаю, нам стоит вернуться к его обсуждению. В клетке встретятся лучший боец против второго лучшего», — рассказал глава организации.

Кокер добавил, что хочет провести поединок в Японии или на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. «Договориться о весовой категории будет сложно, но сначала нужно начать диалог, а там посмотрим», — сказал он.

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Сильва в профессиональной карьере провел 46 поединков, одержав 34 победы и потерпев 11 поражений. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.