Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Грузия
Сегодня
19:00 (Мск)
Северная Македония
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 4. 5-й тур
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Германия
Сегодня
21:45 (Мск)
Венгрия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 5-й тур
Финляндия
Сегодня
21:45 (Мск)
Румыния
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 3. 5-й тур
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Англия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 5-й тур
Спорт

Президент Bellator раскрыл имя возможного соперника Федора Емельяненко

Глава Bellator Кокер заявил, что хочет провести бой Федора Емельяненко и Андерсона Сильвы

Фото: Пресс-служба Bellator / ТАСС

Президент Bellator Скотт Кокер раскрыл имя возможного следующего соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко. Его слова приводит BJPenn.

«Мы предложили Андерсону Сильве бой в ММА против Федора. У нас с был довольно короткий разговор, но думаю, нам стоит вернуться к его обсуждению. В клетке встретятся лучший боец против второго лучшего», — рассказал глава организации.

Кокер добавил, что хочет провести поединок в Японии или на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. «Договориться о весовой категории будет сложно, но сначала нужно начать диалог, а там посмотрим», — сказал он.

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Сильва в профессиональной карьере провел 46 поединков, одержав 34 победы и потерпев 11 поражений. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир»
Стала известна замена ушедшим из российских торговых центров магазинам
В Херсоне сообщили об обстреле во время референдума
Певица Валерия объявила об остановке концертной деятельности
Изъятые у главного нотариуса Подмосковья миллионы и иномарки показали на видео
Президент Bellator раскрыл имя возможного соперника Федора Емельяненко
Джеймс Кэмерон выбросил создававшийся в течение года сценарий «Аватара 2»
Косметолог назвала пластические операции Нюши
В двух российских регионах ответили на сообщения о мобилизации не служивших
Выживший в аварии с Пускепалисом водитель раскрыл детали трагедии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.