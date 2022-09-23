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В сети обнаружили фейковые мобилизационные списки

«Ъ» сообщил об обнаружении в сети фейковых мобилизационных списков

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В сети начали распространяться фейковые базы с персональными данными россиян, которых якобы призовут на службу, на фоне объявления о частичной мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Журналисты издания обнаружили в Telegram-каналах и на теневых форумах списки россиян, которых якобы коснется первая волна частичной мобилизации. Отмечается, что базы содержат информацию о более чем 300 тысячах граждан. Среди утекших в сеть данных были их ФИО, даты рождения, адреса, а также серии и номера паспортов.

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Как рассказали эксперты по кибербезопасности, появившиеся в сети базы представляют собой компиляции данных из различных прошлых утечек. Также специалисты обратили внимание, что в списках есть много ошибок, в частности, в них можно встретить и женские имена.

В Роскомнадзоре заявили, что распространение якобы мобилизационных списков является «частью информационного давления на российских граждан в связи со специальной военной операцией и приурочено к началу частичной мобилизации».

Также сообщается, что Минобороны России опровергло информацию о достоверности данных, содержащихся в базах, в своем Telegram-канале. Утверждается, что в документе собраны утекшие весной и летом 2022 года данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и СДЭК.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В ходе обращения к согражданам глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача».

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Евгения Наумова
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