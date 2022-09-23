Лукашенко высказался о возвращении бежавших из страны белорусов

Лукашенко заявил, что с бежавшими из страны белорусами на родину могут вернуться шпионы

Есть много обращений о возвращении бежавших из страны белорусов, однако вместе с беглецами на родину могут вернуться шпионы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Есть обращений много. Ясно, что там может и процент мерзавцев вернуться. Может, и завербованные. Шпионы шпионами, их мы вычислим. Чтобы тут не образовались террористические ячейки», — высказался Лукашенко, добавив, что пока не решил, как именно отсеять таких людей.

Белорусский лидер призвал проявить осторожность в этом вопросе. Он также заметил, что не стоит ни от кого «отпихиваться». «Это же жизнь людей, их судьба. Индивидуально. Их будет становиться больше и больше», — указал глава государства.

Ранее Лукашенко призывал уехавших из страны оппозиционеров вернуться и покаяться. Он отметил, что многие оппозиционеры разочарованы той жизнью, в которой оказались.

В 2020 году в Белоруссии из-за результатов президентских выборов разразились массовые протесты. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, в то время как его конкурентка Светлана Тихановская завоевала только десять. Многие оппозиционно настроенные политики тогда покинули страну.