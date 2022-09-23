Россиянина арестовали за переводы денег сирийским террористам

В Сургуте 30-летнего мужчину арестовали за переводы денег террористам в Сирию в 2014 году

В Сургуте 30-летнего россиянина арестовали за переводы денег террористам в Сирии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, обвиняемый в 2014 организовал перевод средств на банковскую карту, которую использовали боевики запрещенной в России террористической организации. Эти деньги были потрачены на покупку оружия, обмундирования и других средств для ведения боевых действий.

Преступление выявили сотрудники УФСБ. Мужчине предъявили обвинение по статье о содействии терроризму. Сейчас сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.

7 сентября сообщалось, что в Москве россиянину дали почти 17 лет колонии за 100 переводов денег террористам в Сирию.