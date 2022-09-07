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Россиянину дали почти 17 лет колонии за 100 переводов денег террористам в Сирию

В Москве мужчину осудили почти на 17 лет за переводы 59 млн рублей террористам в Сирию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Апелляционный военный суд приговорил к 16 годам и 9 месяцам лишения свободы 38-летнего мужчину, организовавшего канал финансирования участников запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида». Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Фигурант признан виновным по части 3 и части 4 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным УФСБ, с 2011 по 2017 год россиянин, разделяя идеологию радикального ислама, организовал сбор денег на банковскую карту для пересылки членам террористической организации в Сирию. Известно, что он переводил деньги более 100 раз на общую сумму около 59 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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