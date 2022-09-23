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В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО

ММЗ разработает новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) разработает новое колесное шасси для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ТАСС рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» завод представил «макетный образец специального корпусного колесного шасси», который «привлек внимание представителей силовых структур».

«В результате в настоящее время ММЗ выполняет разработку специального корпусного колесного шасси. Целью работы является создание на основе современных технологий и конструктивных решений специального корпусного колесного шасси для монтажа, транспортирования и обеспечения боевого применения аппаратуры ЗРК войсковой ПВО», — сказал Лушников.

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Руководитель добавил, то шасси имеет гидропневматическую подвеску, гидромеханическую передачу и оборудование для преодоления водных преград.

В сентябре водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха «Уралвагонзавода» Евгений Булашев в интервью, которое опубликовано на сайте «Ростеха», заявил, что машина Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» является самой маневренной среди российских танков.

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Иван Потапов
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