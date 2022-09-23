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Nike назвал свой статус на российском рынке

Американский бренд Nike фактически продолжает свою деятельность в Росии

Фото: Vlad Karkov / Globallookpress.com

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike назвал свой статус на российском рынке. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на «Общественную потребительскую инициативу» (ОПИ).

По словам представителей ОПИ, в публичном пространстве упоминается, что компания ушла из России, но фактические действия ретейлера говорят об обратной ситуации. «Nike продолжает присутствовать на российском рынке и действовать в рамках российского законодательства», — гласит заявление.

Ранее ОПИ предъявила иск к бренду, считая, что фирма перестала выполнять свои гарантийные обязательства перед клиентами после объявления об уходе из страны. Однако суд отклонил указанную жалобу, поскольку предоставленные Nike доказательства демонстрируют то, что марка все же продолжает свою деятельность в Российской Федерации и выполняет требования потребителей.

О прекращении работы Nike в России стало известно в июне. Известно, что бренд полностью закроет свои магазины в течение июля 2022 года. На данный момент марка распродает продукцию, а все, что останется на складах, — будет передано на продажу мультибрендовым бутикам.

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Майя Пономаренко
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