Глава ЛНР обратится к Путину по итогам референдума

Глава ЛНР Пасечник попросит Путина принять регион в состав России после референдума

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратится с просьбой к президенту России Владимиру Путину после проведения референдума о вхождении региона в состав страны. Об этом Пасечник заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я, как глава республики, по итогам референдума обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательством РФ порядке о том, чтобы принять нас в состав Российской Федерации», — сказал глава республики.

Ранее Пасечник сообщил, что для обеспечения безопасности на время проведения референдума будут задействованы все силовые структуры. Он уточнил, что среди них будут МВД, Министерство госбезопасности, подразделения Народной милиции ЛНР, комендатура, подразделения противовоздушной обороны.

Утром 23 сентября в Донецкой народной республике, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о присоединении к России. Голосование открыто с 08:00 по московскому времени.