Пасечник заявил об обеспечении безопасности референдума

Глава ЛНР Пасечник заявил, что все силовые структуры обеспечивают безопасность референдума

Для обеспечения безопасности голосования на референдуме о вхождении в состав России в Луганской народной республике (ЛНР) задействованы все силовые структуры, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

«Безопасность, безусловно, — это один из важных моментов, на котором мы заостряли внимание. На сегодняшний день подключены все силовые структуры: МВД, Министерство госбезопасности, подразделения Народной милиции ЛНР, комендатура, подразделения ПВО. Все возможное мы сегодня сделали для того, чтобы референдум прошел максимально безопасно», — рассказал Пасечник.

Утром 23 сентября в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России, голосование открыто с 08:00 по московскому времени.