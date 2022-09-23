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Принц Гарри узнал о смерти Елизаветы II из интернета

New York Post: принц Гарри узнал о смерти Елизаветы II из СМИ
СюжетСостояние Елизаветы II:

Фото: Justin Setterfield / Reuters

Члены британской королевской семьи не сообщили принцу Гарри заранее, что умерла королева Елизавета II. Он узнал об этом из новостей в интернете, пишет New York Post со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

8 сентября Гарри и его супруга Меган Маркл находились в Лондоне и готовились принять участие в благотворительном мероприятии. Когда стало известно об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II, Гарри немедленно отправился в замок Балморал, где уже собрались другие члены королевской семьи. О смерти королевы объявили незадолго до посадки его самолета.

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По утверждению одного из источников издания, утром 8 сентября с Гарри связался его отец — старший сын Елизаветы II принц Чарльз, ныне ставший королем Карлом III. Он велел ему срочно ехать в Балморал. Другой источник рассказал, что о смерти бабушки Гарри узнал из СМИ, уже приземлившись в Шотландии. Ни родственники, ни придворные не предупредили его, что королева умерла.

Ранее сообщалось, что Карл III планирует более скромную церемонию коронации, чем была у его покойной матери. Предполагаемая дата церемонии — 2 июня 2023 года, то есть ровно через 70 лет после коронации Елизаветы II.

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Алиса Дмитриева
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