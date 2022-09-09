Не успевший проститься с королевой принц Гарри первым покинул замок Балморал

Принц Гарри не успел проститься с Елизаветой II и первым покинул Балморал после ее смерти

Принц Гарри стал первым членом королевской семьи, покинувшим замок Балморал в Шотландии, где 8 сентября скончалась королева Елизавета II. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Принц Гарри, которого известие о болезни королевы застало в Лондоне, немедленно вылетел в Шотландию. Первоначально с ним планировала ехать и его супруга Меган Маркл, однако в последнюю минуту было принято решение, что ей следует остаться в Лондоне. Несмотря на спешку, Гарри не успел проститься с королевой: о смерти объявили незадолго до посадки его самолета.

Принц провел около 12 часов в Балморале с отцом, королем Карлом III, и своим старшим братом, принцем Уильямом. Утром 9 сентября он покинул Балморал и направился в аэропорт, чтобы вернуться в Лондон. Гарри и Меган останутся в Великобритании до похорон Елизаветы II.

Гроб королевы, украшенный Королевским штандартом Великобритании, предположительно выставлен в бальном зале Балморала. Возле него оставались ее дети, король Карл III, принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард, а также ее внук принц Уильям, после смерти Елизаветы II ставший непосредственным наследником престола.

Король Карл III и королева-консорт Камилла вернутся в Лондон 9 сентября. Король встретится с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и выступит с телевизионным обращением к нации.

О смерти Елизаветы II объявили 8 сентября. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

Ожидается, что в Шотландию прибудут сотни тысяч человек, желающих проститься с Елизаветой II. Ее тело на поезде доставят в Эдинбург. Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле — череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. Затем тело отправится в Лондон на королевском поезде, а на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.