Принц Гарри отправился к заболевшей Елизавете II без Меган Маркл

Принц Гарри отправился к заболевшей королеве Елизавете II в Шотландию без Меган Маркл

Принц Гарри отправился к заболевшей королеве Великобритании Елизавете II в Шотландию без своей жены Меган Маркл. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, герцогиня Сассекская останется в Лондоне, однако не будет присутствовать на церемонии вручения наград благотворительной организации WellChild. Не исключается, что Маркл вылетит в Шотландию позже.

По информации королевского корреспондента ITV News Криса Шипа, Гарри и Меган находились в британской столице, когда стало известно об ухудшении здоровья королевы. Вечером они планировали принять участие в благотворительном мероприятии.

Ранее сообщалось, что врачи озаботились ухудшением здоровья британской королевы Елизаветы II. Она находится под медицинским наблюдением.

Как стало известно, в шотландский замок Балморал, где находится монаршая особа, приехали все ее дети: принцесса Анна, принцы Чарльз и Эдвард с супругами, а также принц Эндрю. Кроме того, в Шотландию направлялся принц Уильям — старший сын Чарльза и брат Гарри. На фоне этих новостей британские журналисты призвали «готовиться к худшему», а в сети появились недостоверные сообщения о смерти королевы.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.