Раскрыт секретный план на случай смерти королевы Елизаветы II в Шотландии

The Guardian сообщило о реализации операции «Единорог» на случай смерти Елизаветы II

В Великобритании разработан план на случай смерти королевы Елизаветы II в Шотландии. Об этом сообщает издание The Guardian.

Сведения о так называемой «Операции Единорог» были раскрыты еще в 2019 году. Секретные документы были выложены на форуме, где общаются сотрудники Холирудского дворца — королевской резиденции в Эдинбурге.

Согласно плану, в случае смерти королевы в Шотландии работу шотландского парламента немедленно приостановят. Ожидается, что в Балморал и Эдинбург прибудут сотни тысяч человек, желающих проститься с Елизаветой II. Им рекомендуют собираться возле парламента Шотландии, Холирудского дворца и Эдинбургского собора. На обеспечение безопасности бросят значительные силы полиции.

Тело Елизаветы II на поезде доставят в Эдинбург. Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле — череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. После службы в Эдинбургском соборе шотландские общественные деятели смогут проститься с королевой и подписать книгу соболезнований. После этого тело отправится в Лондон на королевском поезде. При этом на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.

Ранее сообщалось, что врачи озабочены ухудшением здоровья британской королевы Елизаветы II. Королева находится под наблюдением врачей. В замок Балморал, где в последнее время жила Елизавета II, срочно выехали все дети королевы, а также принцы Уильям и Гарри.

Накануне Елизавета II отложила запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдохнуть после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс.

В феврале королева перенесла COVID-19. В мае стало известно, что Елизавета II не примет участия в церемонии официального открытия сессии парламента Великобритании. Считалось, что королеве трудно передвигаться из-за болезни ног. Королевский корреспондент «Би-би-си» Николас Уитчелл утверждает, что, по неподтвержденным слухам, у королевы рак.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

Ожидается, что после смерти королевы корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США.