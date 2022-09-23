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Погибшего в ДТП Сергея Пускепалиса похоронили в Железноводске

Погибшего в ДТП режиссера Сергея Пускепалиса похоронили в Железноводске

Фото: Анна Соловьева / РИА Новости

Российского актера и режиссера Сергея Пускепалиса, погибшего в результате ДТП, похоронили в Железноводске, Ставропольский край. Об этом сообщает ТАСС.

Заслуженного артиста России похоронили рядом с могилами его родителей. После того как гроб с телом Пускепалиса опустили в землю, трижды прозвучал оружейный залп. На похоронах также выступил оркестр, исполнивший гимн Российской Федерации.

О смерти 56-летнего актера стало известно 20 сентября. Он погиб в аварии в Ярославской области: автомобиль Ford Transit, на котором ехал Пускепалис, врезался в грузовую машину. Артист направлялся из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса «броневик» — так он назвал списанную инкассаторскую машину. Прощание с артистом состоялось 22 сентября в Театре им. Федора Волкова в Ярославле.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса.

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Дениза Мацаева
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