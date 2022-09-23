В Москве десятки тысяч людей пришли на митинг в поддержку референдумов

В Москве около 50 тысяч людей пришли на митинг в поддержку референдумов

Десятки тысяч людей пришли на митинг «Своих не бросаем!», который проводится в Москве в поддержку референдумов в Донбассе, Херсонской области и Запорожье. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице, пишет ТАСС.

«На проходящий в Москве митинг "Своих не бросаем!" в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пришли около 50 тысяч человек», — пояснили в ведомстве.

Ранее депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил «Ленте.ру» о подъеме уровня патриотизма граждан в связи с проведением референдумов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.