Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

МИД заявил о полном соответствии референдумов в ДНР и ЛНР международному праву

МИД России заявил о полном соответствии референдумов в ДНР и ЛНР международному праву

Фото: Александр Авилов / Moscow News Agency / Reuters

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, процедура голосования полностью соответствует международному праву и является реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни в соответствии с собственными цивилизационными, культурными и религиозными традициями.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Лидеры G7 назвали нарушением международного права референдумы на Украине
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Россиянин устал делать замечания товарищу и убил его ударом ножа в живот
Россияне бросились скупать жилье в популярной пляжной стране
В России захотели собирать больше налогов с бизнеса
В ЦИК ЛНР озвучили явку по результатам первого дня референдума
Россиян предупредили о дефиците билетов на поезда в Белоруссию и Казахстан
МИД заявил о полном соответствии референдумов в ДНР и ЛНР международному праву
Вучич предрек попытку Запада исключить Россию из Совбеза ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.