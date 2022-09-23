МИД заявил о полном соответствии референдумов в ДНР и ЛНР международному праву

МИД России заявил о полном соответствии референдумов в ДНР и ЛНР международному праву

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, процедура голосования полностью соответствует международному праву и является реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни в соответствии с собственными цивилизационными, культурными и религиозными традициями.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.