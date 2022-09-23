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Захарова обвинила Румынию в нарушении устава Международного союза электросвязи

Захарова: Румыния нарушила устав МСЭ, выполняя политический заказ Вашингтона

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Румыния грубо нарушила устав и конвенцию Международного союза электросвязи (МСЭ), аннулировав визы членам российской делегации для участия в конференции в Бухаресте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Основанием для подобного шага румынское посольство в Москве назвало «угрозу национальной безопасности». «Очевидно, что Бухарест пытается воспрепятствовать честному соперничеству. Выполняет политический заказ Вашингтона, который продвигает директора бюро развития МСЭ Дорин Богдан-Мартин. Американка и так известна беззастенчивым использованием административного ресурса для продвижения своей кандидатуры», — отметила Захарова.

Власти США злоупотребляют своим положением страны, принимающей штаб квартиру ООН, манипулируя выдачей въездных виз официальным представителям из России, открыто демонстрируя пренебрежение к международно-правовым актам, подчеркнула Захарова. Целью подобной нечестной конкуренции является стремление помешать избранию российского кандидата Рашида Исмаилова.

Вашингтон и Бухарест намерены обеспечить условия для победы американского кандидата, которая будет проталкивать западные установки в МСЭ в ущерб пользователям остального мира, заключила политик.

Полномочная конференция МСЭ запланирована на 26 сентября — 14 октября.

Ранее Захарова обвинила страны Запада в бездействии против киевского режима из-за риска ядерной катастрофы. По словам дипломата, западные государства «раскручивают тему ядерной катастрофы в антироссийском ключе, пытаясь навязать несуществующее».

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Варвара Кошечкина
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