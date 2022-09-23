Стали известны траты россиян на безалкогольное вино и пиво

Экспресс-доставка «Перекрестка»: в 2022 спрос на безалкогольные вино и пиво вырос в 10 раз

Тренд на безалкогольное пиво и вино держится уже несколько лет, благодаря росту популярности wellness-индустрии (индустрия здорового образа жизни — прим. «Ленты.ру») и доступности этих напитков. О том, насколько популярны у россиян такого рода аперитивы, «Ленте.ру» рассказал руководитель управления маркетинга департамента омниканального бизнеса сервиса экспресс-доставки «Перекресток» Анатолий Комков.

С начала года возрос интерес пользователей приложения экспресс-доставки к безалкогольным напиткам. В общей сложности в этот период было сделано более 12 тысяч заказов с 24 тысячами товаров этой категории. Цены остаются доступными — стоимость напитков начинается от 49 рублей. Бутылочку безалкогольного вина можно приобрести от 549 рублей, а максимальная стоимость достигает максимум 1,5-2 тысяч Анатолий Комков руководитель управления маркетинга департамента омниканального бизнеса сервиса экспресс-доставки «Перекрёсток»

Безалкогольное вино

Традиционно самыми популярными месяцами для покупки пивных напитков без градуса, а также безалкогольного вина, являются декабрь и январь, отметил эксперт экспресс-доставки. «За весь год в эти месяцы заказов больше всего, мы прогнозируем стабильный рост и зимой 2022-2023 года», — подчеркнул он.

«Весной и летом самым популярным стал июль — аномальная жара и сезон отпусков повысили спрос на безалкогольное вино. С мая по август покупатели экспресс-доставки заказали в 10 раз больше напитков, чем в начале года зимой и весной. Заказы заметно увеличились еще в апреле, почти 3,5 тысячи штук», — сообщил Комков.

По данным пресс-службы сервиса, за полгода средний чек по заказам безалкогольного вина был рекордным в период апреля и июня. Однако к концу лета стоимость среднего чека у пользователей доставки все же упала.

Безалкогольное пиво

«С безалкогольным пивом ситуация обстоит иначе — товары этой категории в целом популярны больше, чем вино, и спрос на них растет к летнему сезону. Так в июне пользователи предпочитали заказывать его доставкой чаще всего, сделав более 2 000 заказов», — обратил внимание эксперт.

Повышенный спрос на эту продукцию, по словам Комкова, возник в апреле: тогда пользователи в 10 раз чаще заказывали безалкогольное пиво, чем в январе. А за все лето пользователи заказали более 11 тысяч позиций из категории.

«За последние полгода стоимость среднего чека у пользователей доставки сильно возросла в марте и достигла пикового значения. Мы уверены, что предпочтения покупателей не будут серьезно меняться: останутся на уровне и будут постепенно расти», — заключили в экспресс-доставке «Перекрестка».

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