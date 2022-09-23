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Раскрыты возможности первой российской электроторпеды

КТРВ: первая российская электрическая торпеда ЭТ-1Э отличается высокими характеристиками

Фото: А. В. Карпенко / «Бастион»

Первая российская электрическая торпеда ЭТ-1Э отличается высокими транспортными характеристиками и способна работать в любой части Мирового океана. Ее возможности в интервью ТАСС раскрыл генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«К достоинствам ракеты можно отнести высокие транспортные характеристики (скорость хода, дальность хода), возможность использования в любых районах Мирового океана, в том числе в мелководных районах и подо льдом в Арктике и Антарктике, плавную регулировку скорости хода, малошумность, возможность последующей модернизации конструкции и программного обеспечения», — сказал руководитель.

По его словам, испытания торпеды завершились. «Пару лет назад мы закончили испытания. Она поступает на вооружение. Хорошее изделие», — резюмировал Обносов.

В августе КТРВ в ходе международного военно-технического форума «Армия-2022» показала новую бесшумную электрическую торпеду ЭТ-1Э.

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Иван Потапов
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