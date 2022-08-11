В России покажут новую бесшумную электрическую торпеду

КТРВ на форуме «Армия-2022» покажет новую бесшумную электрическую торпеду ЭТ-1Э

В ходе международного военно-технического форума «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот», корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) покажет новую бесшумную электрическую торпеду ЭТ-1Э. Об этом ТАСС сообщили в компании.

«Она может поражать любые надводные и подводные цели, стационарные морские и береговые объекты на максимальном расстоянии до 18 километров во всех акваториях Мирового океана в сложной помеховой обстановке, в том числе на мелководье и подо льдом. Имеет скорость хода от 30 до 50 узлов», — сказали в корпорации.

Там же добавили, что главным преимущество ЭТ-1Э выступают «бесшумность и скрытность, засечь ее на дальних рубежах практически невозможно». Торпеду можно применять с подлодок с торпедными аппаратами калибра 534 миллиметров, оснащенных агрегатами электроразрывного ввода данных.

В июле издание The Drive заметило, что китайские специалисты разработали «бюджетный» вариант российской ядерной торпеды «Посейдон», считающейся «оружием Судного дня».

В июне стало известно, что экипаж корвета «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел противолодочные учения в Тихом океане с применением противолодочного ракетного комплекса (ПЛРК) «Ответ» для уничтожения подводной лодки условного противника.