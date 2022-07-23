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Китай разработал «бюджетный» вариант российской «торпеды Судного дня»

The Drive: в Китае разработали «бюджетный» вариант российской ядерной торпеды «Посейдон»

Фото: Xue Chengqing / Global Look Press

Китайские специалисты разработали «бюджетный» вариант российской ядерной торпеды «Посейдон», считающейся «оружием Судного дня». Об этом пишет The Drive.

В отличие от российского изделия, китайская торпеда получит неядерную боевую часть. Согласно заявлениям конструкторов, одноразовая компактная ядерная силовая установка позволит перспективному образцу развивать под водой скорость более 30 узлов в течение 200 часов перед ее сбросом на морское дно. Дальность действия китайской торпеды, которую можно будет запускать с корабля, составит 10 тысяч километров. Чтобы преодолеть это расстояние, эквивалентное дистанции между Шанхаем и Сан-Франциско, изделию потребуется до 400 часов.

Издание отмечает, что для облегчения и удешевления ядерной силовой установки с ее реактора была снята большая часть экранирующих материалов, а дорогостоящие покрытия из редкоземельных элементов внутри активной зоны реактора заменены на более дешевые материалы. В итоге тепловая мощность полученного реактора составит более 1,4 мегаватта, из которой только около шести процентов будет преобразовано в электроэнергию, чего «более чем достаточно для путешествия в один конец».

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В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», «устройством Судного дня».

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Иван Потапов
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