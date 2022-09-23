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Зеленский назначил нового посла Украины в Германии

Президент Украины Зеленский назначил Макеева послом страны в Германии

Кадр: Radio Baltkom / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла страны в Германии, им стал Алексей Макеев. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Как сообщает издание «Страна», Макеев с 2014 по 2020 год возглавлял политотдел украинского министерства иностранных дел. До назначения на пост посла был специальным уполномоченным по вопросам санкций. Владеет немецким и английским языками.

Зеленский подписал указ об отставке предшественника Макеева, Андрея Мельника, 9 июля. Официальной причиной увольнения была названа плановая ротация.

При этом бывший посол Украины в Германии известен рядом громких заявлений. В частности, Мельник не единожды критиковал немецкое руководство и назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев.

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Алевтина Запольская
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