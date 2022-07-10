Зеленский назвал причину увольнения послов Украины

Президент Украины Зеленский назвал ротацию причиной увольнения нескольких послов страны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ротацию причиной увольнения нескольких послов страны в ряде государств. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Как заявил глава государства, что это нормальная часть дипломатической практики. Он также подчеркнул, что в Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины, их кандидатуры готовит министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Увольнения послов

В субботу, 9 июля, Владимир Зеленский уволил четырех послов Украины — в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии. Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства.

Помимо этого, украинский посол в Индии Игорь Полиха освобожден от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш. Также он уволил посла страны в Германии Андрея Мельника.

По данным немецкого издания Bild, Мельник вернется в Киев, чтобы занять новый пост. Он станет заместителем главы МИД Украины. Ожидается, что дипломат покинет Берлин осенью текущего года. По словам источника издания, соответствующее предложение украинский МИД сделал президенту Зеленскому.

Скандал вокруг посла

В начале мая вокруг Мельника разразился скандал после того, как он раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев. Дипломат назвал главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски. При этом он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский все равно будет рад принять Шольца в Киеве.

Кроме того, Мельник выдвинул требования канцлеру Германии Олафу Шольцу перед его визитом в Киев. Он заявил, что глава правительства Германии должен гарантировать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС), а также обеспечить, чтобы «ЕС на следующей неделе принял это историческое решение единогласно».

Украинский посол также выразил надежду, что Шольц «перепрыгнет через тень немецкой нерешительности в вопросе тяжелого вооружения» и поставит на Украину необходимое ей оборудование.

Спустя полтора месяца после оскорбления Шольца Мельник принес извинения. Он заявил, что сожалеет о сказанном и намерен лично извиниться перед немецким канцлером. Посол также добавил, что его слова расстроили президента Украины Владимира Зеленского и ему пришлось объясняться перед главой МИД Дмитрием Кулебой.

Споры из-за турбины

Как пишет британская газета Express, Зеленский уволил Мельника после обострения противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую ФРГ хочет вернуть «Газпрому» для восстановления транзита российского топлива.

Как пишет издание, несмотря на то, что официальная причина увольнения посла не была озвучена, «Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде». По словам журналистов, немецкие власти заинтересованы в том, чтобы Канада вернула агрегат «Газпрому» для перекачки энергоносителя в Европу. Однако украинская сторона считает, что это противоречит антироссийским санкциям.

Тем не менее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил о возвращение Германии отремонтированной турбины Siemens для газопровода «Северный поток». По информации Reuters, такое решение связано с нежеланием сторон нарушать собственные антироссийские санкции.