В Британии назвали причину увольнения посла Украины в Германии

Express: Зеленский уволил посла в Германии Мельника из-за споров с ФРГ о турбине Siemens

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между двумя государствами из-за турбины Siemens, которую ФРГ хочет вернуть «Газпрому» для восстановления транзита российского топлива. Об этом сообщает британская газета Express.

«Хотя официальной причины увольнения не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде», — говорится в статье.

По словам журналистов, немецкие власти заинтересованы в том, чтобы Канада вернула агрегат «Газпрому» для перекачки энергоносителя в Европу. Однако украинская сторона считает, что это противоречит антироссийским санкциям.

Ранее Зеленский также уволил послов страны в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии. Украинский посол в Индии Игорь Полиха освобожден также от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.