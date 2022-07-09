Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Британии назвали причину увольнения посла Украины в Германии

Express: Зеленский уволил посла в Германии Мельника из-за споров с ФРГ о турбине Siemens
Андрей Мельник

Андрей Мельник . Фото: Michele Tantussi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между двумя государствами из-за турбины Siemens, которую ФРГ хочет вернуть «Газпрому» для восстановления транзита российского топлива. Об этом сообщает британская газета Express.

«Хотя официальной причины увольнения не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде», — говорится в статье.

По словам журналистов, немецкие власти заинтересованы в том, чтобы Канада вернула агрегат «Газпрому» для перекачки энергоносителя в Европу. Однако украинская сторона считает, что это противоречит антироссийским санкциям.

Ранее Зеленский также уволил послов страны в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии. Украинский посол в Индии Игорь Полиха освобожден также от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из РСЗО «Ураган»
В ЕП назвали неосуществимым энергопереход Европы из-за санкций против России
Эндокринолог перечислила главные принципы борьбы со старением
Судно с грузами для россиян прибыло на Шпицберген
В США началось разбирательство против генерала в отставке после его комментария
На Украине восстановили судоходство по каналу Дунай — Черное море
Боярский прокомментировал победу «Зенита» в Суперкубке России
Семикратный чемпион «Формулы-1» осудил радующихся авариям болельщиков
Названы способы обезопасить квартиру от кражи на период отпуска
Глава Минтранса Британии решил баллотироваться на пост премьер-министра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.