Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Reuters: Канада приняла решение о возвращении турбины для газопровода «Северный поток»

Канада приняла решение о возвращении в Германию турбины для газопровода «Северный поток». Об этом стало известно Reuters.

Источники агентства утверждают, что газоперекачивающий агрегат (ГПА) могут отправить в Германию. После этого Берлин передаст турбину «Газпрому». Такой маневр связан с нежеланием Оттавы и Берлина нарушать собственные антироссийские санкции.

Ранее стало известно о намерении Канады снять санкции с турбин для «Северного потока» из-за обращения ФРГ. Формальным поводом для этого станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека, который просил Канаду передать турбину Германии.

В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с трубопроводом «Северный поток». В компании сказали, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций