Москвич пришел сниматься с воинского учета и был мобилизован

Москвич пришел в военкомат сняться с воинского учета и был мобилизован

Служивший 52-летний москвич пришел в военкомат Измайловского района Москвы и был мобилизован. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила жена мужчины.

«Мужу 52 года. Служил в секретке. Как его призвали — это песня просто», — поделилась женщина с корреспондентом «Ленты.ру».

Поехал в военкомат сниматься с учета по возрасту, а списки-то уже все, готовы. Вот сейчас в военкомате сидит, поедет служить супруга мобилизованного

Женщина предположила, что муж может занять место какого-нибудь молодого человека, в том числе ее сына, добавила она. «Ему пока повестка не пришла, но вероятность большая. Он тоже служил», — указала собеседница издания.

Она добавила, что супруг на данный момент никак не связан с военной службой. У него с другом свой бизнес, сообщила женщина. «Но он у меня такой, боевой. В Афганистан даже просился», — так она описала настрой супруга.

Ранее корреспондент «Ленты.ру» описал обстановку у здания военного комиссариата и пообщался с мужчинами, которым пришли повестки, и их родственниками.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.